Der russischen Beauty-Influencerin, Veronika Loginova (18), drohen sechs Jahre Haft, weil sie Instagram nutzt. Dabei behandelte sie auf ihrem Kanal nie politische Themen.

Die 18-jährige Instagram-Influencerin Veronika Loginova berichtete auf ihrem dortigen Kanal, wie sie zwei Staatsanwälte anriefen, um ihr mitzuteilen, dass sie für "extremistische Aktivitäten" auf ihrem Schönheits- und Fashionkanal verdächtigt werde. "Das kann nun jedem in Russland passieren", meint die Beschuldigte, "ich habe nie über Politik gesprochen und komme jetzt vielleicht sechs Jahre ins Gefängnis, weil ich einen Instagram Account habe."

Dennoch will sie sich nicht einschüchtern lassen und möchte so wie gehabt weitermachen. Den aktuellen Anlass will sie dazu nutzen, mehr Aufmerksamkeit auf diese Problematik zu lenken.

Putin-Vertraute nutzen Instagram

Im März diesen Jahres kam ein Moskauer Gericht zu der Entscheidung, Meta, also den Mutterkonzern von Facebook, Instagram und Co., in Russland zu verbannen. Als Grund wurde angegeben, dass die Firma als "extremistisch" eingestuft werden könne und daher eine Gefahr darstelle. Als Alternative zu den verbannten Plattformen gibt es nun das russische Rossgram.

Dennoch benutzen manche Putin vertraute weiterhin die Social-Media Plattformen des US-Konzerns. So soll die Frau von Dmitry Peskov, dem Pressesprecher von Wladimir Putin, regelmäßig auf Instagram zu sehen sein. Bei ihren Urlauben in Griechenland oder der Türkei posiert sie gerne auf Instagram für ihre Follower. Aber auch die Tochter von Verteidigungsminister Sergei Shoigu ist auf dem Instagram-Kanal ihres Freundes oftmals zu sehen.