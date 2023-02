Weißen Hai gekocht und gegessen: Food-Bloggerin muss Mega-Strafe zahlen

Eine Food-Bloggerin wurde zu einer saftigen Geldstrafe verurteilt, weil sie für ein Video einen Weißen Hai verspeist hatte.

Die für ihre Mukbang-Videos bekannte Jin, die in ihren Videos als Tizi bekannt ist, verstieß gegen das chinesische Tierschutzgesetz, als sie das Tier im April 2022 kaufte und aß, so die Behörden der südwestchinesischen Provinz Sichuan.

Bloomberg berichtet, dass sie rund 1.000 Euro für den Kauf des Hais auf der Alibaba-Einkaufsplattform Taobao bezahlte. Anschließend stellte sie Videos auf diverse Plattformen. Der Hai war etwa 1,80 m lang und die Videos zeigen, wie sie ihn aufhebt, in Scheiben schneidet, kocht und verschlingt.

© Weibo

Die Behörden verurteilten den Blogger zu einer Geldstrafe von umgerechnet 18 500 Euro, nachdem das Video veröffentlicht worden war. Bei Mukbang-Videos filmen sich Influencer in der Regel selbst beim Verzehr großer Mengen an Lebensmitteln. Dabei handelt es sich in der Regel um ein normales Essen zum Mitnehmen oder eine süße Leckerei... und nicht um einen Weißen Hai.

© Weibo

In dem Clip sagte Jin: "Er sieht vielleicht bösartig aus, aber sein Fleisch ist wirklich superzart." Anschließend halbiert sie den Hai, grillt den Schwanz und kocht den Kopf in einer Brühe. Jin behauptete, dass es sich bei dem Tier um einen Haifisch handelte, der "in Gefangenschaft gezüchtet" wurde und "essbar" ist.