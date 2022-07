Weißer Hai kackt Taucher ins Gesicht

Ein Taucher hat den Moment geteilt, in dem ein Weißer Hai in seine Richtung kackte, während er das Tier mit seiner Unterwasserkamera filmte.

In dem dreisekündigen Clip, der in der Dokumentation "Mega Predators of Oz" des Discovery Channel im Rahmen der Shark Week ausgestrahlt wurde, sieht man den Taucher mit dem Gesicht voller Fäkalien eines Weißen Hais.



Auf dem Video ist zu sehen, wie der Hai in die Nähe des Tauchers kommt und in die Richtung des Mannes kackt. Doch kurioserweise ist dies genau das, worauf die Wissenschaftler gewartet haben. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob ein weißer Hai für einen aufgefressenen Makohai verantwortlich sein könnte, der in Südaustralien gefunden wurde. Zudem wollten sie den Kot des Tieres untersuchen.



Ein Nutzer schrieb: "Gerade wenn man denkt, dass man alles gesehen hat... Sharknado Sh*tstorm passiert." Ein anderer kommentierte: "Wenn dich jemals ein weißer Hai frisst, wirst du so aussehen".