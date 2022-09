Wie man den Partner dazu bringt, wieder mehr Sex zu haben

Wenn man schon länger mit seinem Partner zusammen ist, kann das Sexualleben einschlafen. Wissenschaftler wollen nun die Lösung gegen eine Flaute im Bett gefunden haben.

Ein gesundes Sexualleben führt zu einem angenehmen und entspannten Alltag. Sich zu verlieben ist immer aufregend: Die Schmetterlinge im Bauch und der ständige Wunsch sich die Kleider vom Leib zu reißen, stehen im Mittelpunkt. Doch oft funkt es nach Jahren der Beziehung nicht mehr so richtig, vor allem im Bett nicht mehr. Aber keine Sorge: Wissenschaftler wollen nun herausgefunden haben, wie es auch im Schlafzimmer wieder so richtig zur Sache geht.

Laut einer wissenschaftlichen Arbeit, die im "Journal of Social and Personal Relationships" veröffentlicht wurde, besteht der Trick darin, den Partner immer wieder in einem neuen Licht zu sehen. Die Studie wurde von Forschern der York University in Toronto durchgeführt.

Die Forscher haben herausgefunden, dass Paare auf eine gewisse Selbstentfaltung und Weiterentwicklung setzen müssen, wobei die Nähe in der Beziehung aber bestehen bleiben muss. Der Alltagtrott soll neuen Wegen und Ideen weichen. Ein neuer Kurs, neue Denkweisen, Besuch von neuen Orten oder neue Hobbys, aber auch neue Gesprächsthemen sollen zu mehr sexuellem Verlangen führen.