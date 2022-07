Wilder Otter schleicht sich in Ferienhaus

Ein wilder Otter hat in einem Ferienhaus eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Linda (73) und ihr Mann Peter Goldie (70) sind fassungslos, als sich ein Otter in ihr Ferienhaus in Skinburness, Cumbria, schleicht. Der ungebetene Besucher hat sich durch die Gitterstäbe durchgezwängt, um ins Haus zu kommen.

Die pensionierte Stadtangestellte las gerade ein Buch, als sie eigenartige Geräusche hörte. Zuerst dachte sie an ihre Katze. Doch in Wirklichkeit war es ein Otter, der das Haus verwüstete. Er verstreute Gegenstände, stieß einen Kerzenständer um und machte sich über das Katzenfutter her, das er später auf den Teppich warf.

"Peter ging hinein, um nach Millie zu sehen, und fand das Haus in einem ziemlichen Durcheinander vor", erzählt Linda Goldie gegenüber Daily Star. Danach entdeckte er das Tier im Bett.

Mit Hilfe eines zweiten Arbeiters gelang es Peter Goldie nach mehreren Versuchen das Tier aus dem Haus zu scheuchen.