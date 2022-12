'Will kein Vampir mehr sein': Dieser Politiker will jetzt ein Werwolf werden

Die Aussagen dieses Politikers schockieren. Er möchte eigenen Angaben zufolge nämlich gerne ein Werwolf werden.

Herschel Walker, 60, erklärte: "Ich will kein Vampir mehr sein. Ich will ein Werwolf sein." Der Republikaner, der in der ersten Runde der Midterms Wahlen in Georgia knapp hinter seinem Kontrahenten lag, richtete danach skurrile Worte an seine Anhänger. "Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Vampire sind coole Leute, nicht wahr? Aber lass mich dir etwas sagen, was ich herausgefunden habe: Ein Werwolf kann einen Vampir töten. Wusstest du das? Ich wusste es nicht.", so der Politiker. Am 6. Dezember kommt es zwischen Walker und Amtsinhaber Warnock zur Stichwahl um den Senator-Posten.

Bereits im Wahlkampf war Walker immer wieder mit skurrilen Behauptungen in Erscheinung getreten. Walker hat fragwürdige Behauptungen über die Klimawissenschaft aufgestellt, zudem soll er mehrere uneheliche Kinder haben, die er aber lange abstritt. Der ehemalige Football-Spieler soll zudem seinen Lebenslauf aufgebessert haben. Einen Uni-Abschluss konnte er ebenso wenig vorweisen wie eine Vergangenheit beim FBI. Beides gab Walker aber zunächst in seinem Lebenslauf an. Auch gab es immer wieder Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn.