Wollte nur befreundet sein: Mann verklagt Frau auf 3 Millionen Euro

Ein Mann hat sich die Ablehnung sehr zu Herzen genommen und hat beschlossen, eine Klage gegen seine Liebe zu erheben. Die Dame wollte nur befreundet sein, er wollte eine Beziehung.

Der Mann sagt, bis 2020 dachte er, ihre Beziehung sei ein wenig näher, da er sie seine "engste" Freundin nannte. Frau Tan wollte jedoch, dass sich ihr Partner etwas entspannt und sich die Zeit verkürzt, die sie miteinander verbrachten. Sie sagte, es sei wichtig, dass sie Grenzen hätten und hoffentlich würde das zu einer besseren Freundschaft führen.

Herr Kawshigan sah es jedoch anders und drohte ihr mit rechtlichen Schritten. Angeblich überreichte er ihr einen Brief, in dem er erklärte, er habe Anspruch auf "finanziellen Schadensersatz, der sich aus fahrlässiger Verursachung emotionaler Belastung und möglicher Verleumdung ergibt". Kawshigan stellte ihr ein Ultimatum. Ihr wurde gesagt, sie solle entweder seinen Wünschen nachgeben oder "Schaden für ihre persönlichen und beruflichen Bemühungen" erleiden, so The Straits Times.

Frau Tan beschloss, nicht mehr mit Kawshigan zu sprechen, weil sie "nicht mehr mit seinen Bitten um mehr Interaktion und seiner Unfähigkeit, ihre persönlichen Grenzen zu respektieren, umgehen konnte". Der Mann machte danach seine Drohung wirklich wahr und verklagte die Frau auf rund 3 Millionen Euro. Er hat zwei Klagen vor dem Obersten Gerichtshof eingereicht und behauptet, ihre Ablehnung habe "seinem stellaren Ruf" geschadet und ihm "Trauma", "Depressionen" und andere "Auswirkungen" auf sein Leben verursacht.

Kawshigan behauptet, dass er aufgrund der Freundschaft seine Erwerbsfähigkeit und Geschäftspartnerschaften verloren hat. Die Klage wurde vom Gericht abgewiesen, da es "offensichtlich und unbegründet" war.