Wollte Selfie machen: Mann stürzt metertief in den Tod

Ein Mann stürzte mehrere Meter von einer Klippe, als er für ein Selfie posieren wollte. Die eintreffende Rettung konnte nichts mehr für den Mann tun.

Ein Mann, welcher auf einer Klippe mit Blick auf einen brasilianischen Strand ein Selfie machen wollte, ist ums Leben gekommen, nachdem er das Gleichgewicht verloren hatte und metertief gestürzt war. Er wurde getötet, als er mit dem Kopf auf einen anderen Felsen aufschlug.

Die Feuerwehr wurde zum Unglücksort entsandt, aber der Mann war bereits tot, als sie dort eintrafen. Es musste ein Hubschrauber eingesetzt werden, um seine Leiche zu bergen. Seine am Boden zerstörte Mutter, die 60-jährige Luiza Rodrigues, berichtete den örtlichen Medien: "Am Morgen hatte er einen Vertrag mit einer Firma unterschrieben, für die er arbeiten wollte. Also ging er mit einem Freund hinaus, um am Strand ein wenig zu feiern."

"Ich sprach mit ihm und fragte ihn, wo er sei. Er antwortete, er sei am Strand. Aber ich weiß nicht, warum er auf diesen hohen Felsen klettern wollte."