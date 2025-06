× F1-Hammer: Traditionsstrecke aus Kalender gestrichen

Die Formel 1 hat den Rennkalender für 2026 veröffentlicht. Jetzt ist es traurige Gewissheit: Traditionsstrecke Imola ist nicht mehr dabei - dafür gibt's eine Premiere.

Die Formel-1-Saison startet am 8. März in Australien, der Österreich-Grand-Prix in Spielberg steigt am 28. Juni.

Imola ist tatsächlich aus dem Kalender gefallen, die Traditionsstrecke in Italien feierte erst während der Corona-Pandemie ihr F1-Comeback. Jetzt ist wieder Schluss.

Dafür kommt der Stadtkurs in Madrid neu ins Programm. Die Strecke rund um das Bernabeu-Stadion von Real wird am 13. September ihre Premiere feiern.