Wut-Brief in Wohnhaus: "An den Bewohner (H****sohn)"

In einem Wohnhaus ist ein "Nachbarschafts-Schreiben" der etwas anderen Art aufgetaucht. Ein Bewohner beschwert sich ziemlich direkt.

Das Schreiben, das gut sichtbar in einem Haus klebt, hat einen sehr direkten Ton. Gleich in der Grußzeile steht "An den Bewohner (H****sohn).

Der Verfasser der Nachricht beschwert sich darüber, dass jemand nach 23:00 Uhr noch gebohrt hat. Falls die Person noch einmal so spät bohren sollte, dann ist auf dem Zettel zu lesen "Werde ich dir dein Schloss beschädigen, so dass du nicht rauskommst und das am Wochenende am Abend". Unterschrieben wurde der Zettel mit dem Namen "H*****-Kinder". Um wen es sich dabei handelt, ist unklar.