Zahnarzt vergiftet Proteinshake von Frau mit Arsen, um mit Geliebter durchzubrennen

Ein Zahnarzt aus Colorado wird beschuldigt, seine Frau mit ihren Eiweißshakes vergiftet zu haben.

Am 6. März 2023 begann Angela Craig aus Colorado unter Schwindelgefühlen zu leiden, "ihr Kopf fühlte sich komisch an, ihre Augen wollten sich nicht konzentrieren, sie fühlte sich schwer und langsam", sie "erbrach" und hatte "extreme Kopfschmerzen". Nachdem sie das Krankenhaus erreicht hatte, verschlechterte sich Angelas Zustand, und um 14 Uhr erlitt sie einen Krampfanfall, so dass sie schließlich an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen werden musste.

Am 18. März starb sie schließlich. Gegen den Ehemann wurde ein Haftbefehl erlassen, nachdem eine Zahnarzthelferin ein Paket in der Praxis entdeckte, in dem sich Kaliumcyanid befand. Die Mordkommission des Aurora Police Department leitete daraufhin eine Untersuchung von Angelas Tod ein, und James wurde einen Tag später von der Polizei in Aurora, Colorado, verhaftet.

© Aurora Police Department

Der Google-Suchverlauf des Mannes in den Tagen vor Angelas Krankenhausaufenthalt ergab Suchanfragen wie "Sechs tödliche 'nicht nachweisbare' Gifte (und wie man sie nachweist)". In der Erklärung heißt es: "James war bekannt dafür, dass er Angela regelmäßig Proteinshakes zubereitete. Es wird vermutet, dass er Angela durch diese Shakes vergiftet hatte."

Andere E-Mails enthielten intime und sexuell explizite Inhalte. Alle mit einer anderen Frau aus Denver, mit der er durchbrennen wollte.

© Aurora Police Department

James hatte angeblich "mehrere Affären mit mehreren Frauen" während seiner Ehe mit Angela und wird sogar beschuldigt, "Angela vor etwa fünf bis sechs Jahren unter Drogen gesetzt zu haben". James wird vorgeworfen, "das Verbrechen des Mordes 1. Grades in voller Absicht begangen zu haben". Er befindet sich in Untersuchungshaft.