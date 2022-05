Zeitreisender soll für Terroranschlag am 11. September verantwortlich sein

Der Verschwörungstheoretiker Ty Notts glaubt, dass ein Zeitreisender aus dem Jahr 2038 in der Zeit zurückgereist ist, um die Anschläge vom 11. September als Teil einer geheimen Regierungsmission auszulösen.

Rund um die verehrenden Terroranschläge vom 11. September 2001 ranken sich dutzende Verschwörungstheorien. Diese gehen von einer kontrollierten Sprengung der Türme bis hin zu einem "Inside-Job" der Amerikaner selbst.

Der TikTok-Benutzer Ty Notts stellte jedoch die seltsame Theorie auf, dass die Serie von vier koordinierten Selbstmordattentaten in Wirklichkeit durch Zeitreisen ausgelöst wurde.

© tiktok.com/@ty_nott

In einem Clip auf TikTok, sagte der Verschwörungstheoretiker: "Ein Zeitreisender aus dem Jahr 2038 könnte die Katastrophe vom World Trade Center am 11. September verursacht haben. Das klingt absolut verrückt, aber laut Michael Phillips ist diese Geschichte absolut wahr. Sie haben vielleicht schon von einem berüchtigten Mann namens John Teeter gehört, der behauptet, er sei 1975 in die Vergangenheit gereist, um einen IBM a 5-100-Computer zu besorgen, weil die US-Regierung ihn für ein geheimes Projekt benötigte. Nachdem er ins Jahr 2038 zurückgekehrt war, übergab er den Computer an die Regierung, machte aber zunächst einen Stopp in den Jahren 2000 und 2001, um die Regierungsbeamten davon zu überzeugen, die Katastrophe vom 11. September 2001 zuzulassen, obwohl sie offensichtlich leicht zu vermeiden gewesen wäre.

Millionen Leben gerettet

Notts erklärt weiter: "Er hat nicht erklärt, warum er das tun musste. Aber einige Jahre später, 2008, meldete sich ein anderer Mann namens Michael Phillips zu Wort und sagte, dass auch er Teil desselben Regierungsprojekts war. Er führte aus, dass John Teeter in Wirklichkeit ein Zeitreisender sei. Michael behauptete, dass der 11. September einen amerikanischen Bürgerkrieg auslösen würde. Sie würden die Nation auseinanderfallen sehen. Innerhalb weniger Jahre. Michael sagt auch, dass er, indem er die Regierung überzeugte, die 9/11-Katastrophe zuzulassen, Millionen von Menschenleben gerettet hat und auf jeden Fall als amerikanischer Held betrachtet werden sollte."