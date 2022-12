Zeitreisender warnt vor 'feindlichen Außerirdischen‘

Ein selbsternannter "Zeitreisender" hat auf TikTok davor gewarnt, dass "die feindliche außerirdische Rasse, die die Pyramiden gebaut hat", zur Erde zurückkehren und den ersten Krieg nach Weihnachten 2022 beginnen wird.

Ein TikTok-Nutzer, der behauptet, ein "Zeitreisender" zu sein, hat davor gewarnt, dass die US-Regierung über die außerirdischen Ursprünge der Pyramiden zu Weihnachten Bescheid weiß. Der Schöpfer, der unter dem Benutzernamen @timevoyaging gepostet hat, hat mehr als 351.000 Follower gewonnen, indem er haarsträubende Aussagen über zukünftige Ereignisse postete - darunter die Entdeckung von T-Rex-Eiern und Drachen bis hin zu einer weltweiten "Säuberung".

In einem kürzlich veröffentlichten Video behauptete der TikToker jedoch, dass eine feindliche außerirdische Rasse, die offenbar schon einmal die Erde besucht hat, sehr bald zurückkommen wird. In dem Video, das bereits mehr als 6.000 Likes erhalten hat, schreibt der Schöpfer: "ACHTUNG! Am 25. Dezember 2022 enthüllt die US-Regierung, dass die Pyramiden von Außerirdischen gebaut wurden.

"Die Distants sind eine feindliche Spezies von Außerirdischen, die versuchen, die Galaxie zu "beherrschen". Sie errichten die Pyramiden auf jedem Planeten, den sie übernehmen, sofern es auf dem Planeten anderes Leben gibt."