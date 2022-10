Am kommenden Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht. Die Sommerzeit ist vorbei. Doch diese Umstellung ist bei den meisten Menschen sehr unbeliebt.

Am Sonntag wird die Sommerzeit auf die mitteleuropäische Zeit um eine Stunde zurückgestellt. In der Früh ist es daher heller, aber am Abend auch früher wieder dunkel. Diese Umstellung bereitet vielen Menschen Probleme. In Deutschland befürworteten laut "tag24.de" in einer Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit rund 78 Prozent eine Abschaffung der Zeitumstellung.

30 Prozent der Befragten hätten aufgrund der Zeitumstellung schon psychische und gesundheitliche Probleme bekommen. Zudem haben viele Zweifel daran, dass die Umstellung wirklich so energieeffizient ist. Der eigentliche Ursprung der Zeitumstellung liegt nämlich daran, dass weniger Beleuchtung zum Einsatz kommen muss und daher Energie gespart wird. Analysen konnten diesen Effekt bisher aber nicht beweisen.

Laut "tag24.de" befürwortet die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung die Beibehaltung der Winterzeit das ganze Jahr über. Die Umstellung auf die Sommerzeit würden den Schlafrhythmus stören und zu Leistungseinbußen und Konzentrationsschwierigkeiten führen.