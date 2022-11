Zigarette im Mund: Dieser Marathonläufer spaltet das Netz

Ein Marathonläufer, der als "Onkel Chen" bekannt ist, hat während des gesamten Marathons Zigaretten geraucht

Der 50-jährige Chen absolvierte vor zwei Wochen den Xin'anjiang-Marathon in Jiande, China. In Laufkreisen ist er als "Rauchender Bruder" bekannt, nachdem er 2017 bei einer Veranstaltung in Hangzhou dasselbe getan hatte. Mit der beeindruckenden Zeit von 3 Stunden, 28 Minuten und 45 Sekunden wurde er 574. von 1.500 Läufern.

© Weibo

Da es keinen bekannten Rekord für jemanden gibt, der einen Marathon mit Zigaretten im Mund absolviert hat, könnte Chen der schnellste Läufer aller Zeiten sein, der ein Rennen als Kettenraucher beendet hat. Derzeit gibt es keine Regeln, die Marathonläufern das Rauchen verbieten.

© Weibo

Ein Kommentar lautete: "Diese Art von Verhalten sollte aus dem Rennen verbannt werden". Ein anderer meinte: "Mir tun die Läufer um ihn herum leid.