Die Fans der Amerikanerin Alice (23) sind von dem sexy Outfit der Highschool-Lehrerin begeistert.

Lehrerin Alice zeigt sich nach ihrer Schicht in der Schule auf TikTok in einem grünen sexy Minikleid mit Neckholder. Mehr als 2700 Likes bekommt die 23-Jährige für ihr Outfit. Viele User finden sie so heiß, dass sie die Skala von 10 sprengen würde.

In dem Clip ist sie zunächst in einem schwarzen Kleid und einem braunen Blazer zu sehen, dieses Outfit hatte sie in der Schule getragen. Dann sieht man die Lehrerin in dem sexy Minikleid, das eher in einen Nachtclub als in die Schule passt. Dazu schreibt sie: "Ich habe gehört, dass ich in meinem Outfit nach der Schule von einer 5 auf eine 10 steige", schreibt sie. "Stimmt das?" Ihre Follower sind begeistert.