Zwei schreckliche Morde, die zusammenhängen. Zwei Frauen, die ihr Leben durch denselben Mann verloren. Die Cold-Cases der Morde von Shannon Rose Lloyd und Renee Cuevas in Kalifornien konnten nun endgültig gelöst werden.

Shannon Rose Lloyd wurde 1986 tot in ihrem Bett aufgefunden. Beweise deuteten darauf hin, dass die 23-Jährige sexuell missbraucht und anschließend erwürgt wurde. 1989 wurde die Leiche der 27-jährigen Renee Cuevas an einer Straße in der Nähe eines US-Marines-Stützpunktes gefunden.

Täter beging Suizid

2003 konnten die beiden Fälle in Verbindung gebracht werden. Erst jetzt aber ist klar: Reuben Smith ermordete beide Frauen. Doch der Mörder nahm sich bereits 1999 das Leben. Ein Jahr zuvor wurde Smith festgenommen, da er zwei weitere Frauen angegriffen hatte.

Gelöst dank DNA-Proben

Bei seiner Festnahme wurde Smith DNA entnommen. Erst 23 Jahre später, im Jahr 2021 gelang es Forschern diese DNA-Probe mit den Fällen von Lloyd und Cuevas zu verbinden. Ein weiteres Jahr später ist nun bewiesen, dass Reuben Smith zweifelsfrei verantwortlich für die Morde war.