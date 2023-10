Zwischen Müll und Essen: Hier machte Poker-Profi Millionen-Coup

Die Pokerwelt staunte, als der belgische Glücksspielkönig Bert Stevens kürzlich satte 2,5 Millionen Euro beim World Series of Poker Main Event auf GGPoker abräumte. Doch während sein Kontostand in die Höhe schießt, sieht sein Spielzimmer aus wie ein Schlachtfeld.

Auf X (ehemals Twitter) teilte Stevens ein schockierendes Video seines Zocker-Refugiums, und die Reaktionen sind eindeutig. Überall stapelt sich der Müll, Aschenbecher quellen über vor alten Zigarettenstummeln, und sein Computerstuhl hat bessere Tage gesehen. Das Zimmer sieht aus, als wäre es seit Ewigkeiten vernachlässigt worden. Ein Anblick, der selbst hartgesottene Pokerfans verstört.

Ready to bang with the big boys tonight! Day2 on stars and some other dusty shit. Another @DTOPoker giveaway and a @PokerCoaching_ giveaway. Live on twitch at 6pm CET. pic.twitter.com/cFjCtuAmpJ