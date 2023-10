Stalker benutzte eigene Cessna, um Frau zu verfolgen

Die Beamten machten keine Angaben darüber, wie genau Arnold sein Flugzeug benutzt haben könnte, um die Frau zu stalken

Ein Mann aus New Hampshire erschien am 4. Oktober vor Gericht, nachdem er beschuldigt worden war, sein Kleinflugzeug benutzt zu haben, um eine Frau in New York zu stalken.

Michael Arnold, 65, wurde am 3. Oktober auf dem Weg zu einem Flughafen in Bennington, Vermont, verhaftet, von dem aus er regelmäßig seine einmotorige Cessna 180 flog.

Festnahme erfolgte

Nach Angaben des Bennington Police Department wurde er wegen schweren Stalkings, Behinderung, falscher Angaben gegenüber einem Polizeibeamten und Widerstand gegen die Festnahme angeklagt.

Im Mai stellte ein New Yorker Gericht Arnold unter eine vorläufige Schutzanordnung, die ihm ausdrücklich das Fliegen jeglicher Flugzeuge" verbot, doch er soll dies weiterhin getan haben.

Die Behörden von Vermont verhafteten ihn, nachdem sie einen Hinweis vom FBI-Büro in Albany, New York, erhalten hatten, dass gegen Arnold wegen des Verdachts ermittelt wurde, dass er der ungenannten Frau nachstellte. Arnold sagte Reportern, dass er "keinen Kontakt" mit der Frau gehabt habe, berichtete die Times Union, eine lokale Zeitung.

Laut AP machten die Beamten keine Angaben darüber, wie genau Arnold sein Flugzeug benutzt haben könnte, um die Frau zu stalken, aber er wurde zuvor beschuldigt, "sein Flugzeug zu niedrig über ein Wohngebiet geflogen zu haben".