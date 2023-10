56 weiße Porsches in Top-Zustand werden versteigert

Nahezu jedes Exemplar ist in weißer Werkslackierung ausgeführt und wurde über viele Jahre hinweg von einem anspruchsvollen Sammler erworben.

Eine atemberaubende Sammlung von 56 weiß lackierten Porsche-Klassikern und -Ikonen wird noch in diesem Jahr versteigert. Die Auktion wird am 1. und 2. Dezember in Houston, Texas, stattfinden. Die Identität des Besitzers der Sammlung wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es handelt sich wahrscheinlich um einen Puristen.

© RM Sotheby's ×

Hohe Anzahl an Porsches

Die Sammlung scheint im Laufe der Jahre verkleinert worden zu sein, verfügt aber immer noch über eine beneidenswerte Anzahl von Porsches.

© RM Sotheby's ×

© RM Sotheby's ×

Zur Auktion gehören auch zwei alte Porsche-Traktoren und zahlreiche Erinnerungsstücke, die jeder anspruchsvolle Liebhaber zu schätzen weiß.

© RM Sotheby's ×

Zwar sind alle Fahrzeuge der Sammlung außergewöhnlich, doch einige sind besonderer als andere.