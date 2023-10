Schaffner rettet Schildkröte, die auf Gleisen festsitzt

Er hob das Tier auf und bewahrte es so davor, auf den Gleisen von ankommenden Zügen überrollt zu werden.

Serhat Topal ist ein Straßenbahnfahrer aus der Türkei. Er war auf seiner normalen Strecke unterwegs, als er etwas Außergewöhnliches auf den Gleisen bemerkte: eine Schildkröte.

"Es war eine Schildkröte, die versuchte, die Gleise in Richtung Land zu überqueren, aber sie steckte fest", so Serhat gegenüber The Dodo. "Ich glaube, sie hatte Angst."

Dann tat Serhat etwas Außergewöhnliches: Er hielt den Zug an, stieg aus und machte sich auf den Weg, um der Schildkröte zu helfen. Er hob das Tier auf und bewahrte es so davor, auf den Gleisen von ankommenden Zügen überrollt zu werden, und brachte es über den Zaun in Sicherheit. Laut Serhat sah die Schildkröte gesund aus und lief fröhlich davon, nachdem sie auf der anderen Seite angekommen war.