114 Neuinfektionen, 75 davon alleine in Wien

114 Neuinfektionen, davon alleine 75 in Wien, hat das Innenministerium am Sonntag gemeldet. Damit gab es in Österreich bisher 22.033 positive Testergebnisse. 721 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 19.923 sind wieder genesen. Aktuell befinden sich 121 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 22 auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 3

Kärnten: 4

Niederösterreich: 7

Oberösterreich: 7

Salzburg: 13

Steiermark: 4

Tirol: 1

Vorarlberg: 0

Wien: 75

75 Neuinfektionen in Wien

Stand Sonntag, 9. August 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 5.549 positive Testungen bestätigt - das sind um gleich 75 mehr als noch am Samstag. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 204.

4.651 Personen sind genesen.

Sieben neue Fälle in Niederösterreich

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich hat sich mit Stand Sonntagfrüh im Vergleich zum Vortag um sieben auf 3.474 erhöht. Der Landessanitätsstab vermeldete 3.183 Genesene, elf mehr als am Samstag. 107 Todesopfer mussten im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen beklagt werden.