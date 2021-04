3,4 Millionen Grenzkontrollen allein im März

6.700 Polizeibedienstete bei Kundgebungen im Einsatz

Laut Innenministerium hat die Polizei im März 3,4 Millionen Kontrollen an Österreichs Grenzen durchgeführt. Daneben wurde 94.000 Mal die Überwachung der Quarantäne kontrolliert.

216 Corona-Demos. Rund 6.700 Polizeibedienstete begleiteten Kundgebungen und leisteten dabei 72.291 Einsatzstunden. Im März wurden bundesweit 216 Demonstrationen mit Corona-Bezug abgehalten.

Strafen im März

Insgesamt wurden bei den Demonstrationen 5.388 Verwaltungsanzeigen und 82 Anzeigen nach dem Strafrecht erstattet. 36 Organmandate wurden eingehoben. 17 Personen wurden nach dem Verwaltungsstrafrecht, 39 nach der Strafprozessordnung festgenommen.

Milde an Tag 1der Osterruhe

Am ersten Tag des harten Lockdowns in der Ostregion war die Polizei milde.Der Gründonnerstag war in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland von einem sonnigen Wetter geprägt und auch die Polizei zeigte sich milde.

Obwohl in Wien an zahlreichen öffentlichen Plätzen Maskenpflicht galt und diese oft ignoriert wurde, setzte die Polizei vor allem auf Überzeugungsarbeit. „Mahnen, statt strafen“, war das Motto am ersten Tag der „Osterruhe“.

Auch in den anderen Bundesländern ging es ruhig zu. An diesem Tag wurden in ganz Österreich nur 200 Anzeigen und 60 Organmandate wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz ausgestellt. Insgesamt sind seit dem harten Lockdown Mitte November bereits 73.489 Strafen ausgestellt worden, ein Drittel davon in Wien.