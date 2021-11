3G-Chaos im Job: "Zickzack-Kurs sorgt für große Verwirrung"

3G am Arbeitsplatz sorgt für Stau in Teststraßen und offene Fragen in Unternehmen.

Wien. „Der ständige Zickzack-Kurs bezüglich der Corona-Maßnahmen am Arbeitsplatz sorgt für große Verwirrung“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. Seit 1. November gilt die 3G-Regel im Job, nach dem Feiertag ging die neue Arbeitswelt für viele erst gestern los – und sorgte für Chaos. Bei den Teststraßen in ganz Österreich kam es zu langen Wartezeiten – nicht nur auf den Test, sondern auch auf das Ergebnis. ÖSTERREICH-Leser Michael Wais berichtet nach seinem Test in Wien-Floridsdorf: „Von den versprochenen „maximal 24 Stunden“ war keine Rede, die Auswertung dauert 40 Stunden.“ Für viele Arbeitgeber ist unklar, wer den Nachweis kontrollieren soll. Und wie. In einigen Firmen sind Abteilungsleiter dafür abgestellt, in anderen wird telefonisch abgefragt, in wieder anderen nur stichprobenartig kontrolliert. Ebenfalls ein Thema: Dürfen die Daten nur kontrolliert oder auch notiert werden? Experten sind sich einig: Das ist eine heikle datenschutzrechtliche Frage und noch nicht final geklärt. Wie so vieles derzeit ...