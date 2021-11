3G im Job: Länder wollen Verlängerung der Übergangsregel

Die Länder fordern eine Verlängerung der Übergangsregel zu 3G am Arbeitsplatz.

Acht der neun Länder hätten mit PCR-Testkapazitätsproblemen zu kämpfen, dies habe sich am (heutigen) Montag bei einer Konferenz gezeigt, sagte Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt.

Prettner übte dabei scharfe Kritik an der Bundesbeschaffungsagentur: "Uns wurde von der Bundesbeschaffungsagentur suggeriert, dass es genug Laborkapazitäten gibt, es war die Rede von 17 Millionen pro Woche." Doch die Kapazitäten seien bei weitem nicht so hoch, das zeige sich jetzt. Dadurch gebe es jetzt zum Teil tagelange Verzögerung bei der Testauswertung, mit entsprechenden Folgen für die Arbeitnehmer.