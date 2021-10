3G im Job: Maskenpflicht für Ungeimpfte

Diese Woche soll der Entwurf kommen – wer getestet, genesen oder geimpft sein muss.

Wien. Seit vergangenem Freitag wartet ganz Österreich auf die Verordnung für 3G am Arbeitsplatz. Diese war für 15. Oktober angekündigt. Die Regierungskrise hat die Pläne aber über den Haufen geworfen. Vorerst. Denn jetzt will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) die Regel wirklich präsentieren. Gestern hat er eine überarbeitete Fassung ans Kanzleramt geschickt.



Möglich, dass die Verordnung bereits heute, zumindest aber diese Woche vorgestellt wird. ÖSTERREICH zeigt, um was es geht:



Für wen gilt 3G? Getestet, geimpft oder genesen – das ist für alle Arbeitnehmer vorgesehen, die Kontakt mit Kunden oder Arbeitskollegen haben. Gilt also für fast jeden.

Kontrolle am Arbeitsplatz. Den Nachweis muss man am Arbeitsplatz immer dabeihaben, sodass jederzeit kontrolliert werden kann.



