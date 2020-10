40 Covid-Tote und 6.000 Positive in einer Woche

5 Prozent der Getesteten sind positiv. Das zeigt ein zu hohes Infektionsgeschehen.

Wien. Gestern wurden erneut 750 Corona-Positive Fälle in 24 Stunden registriert. Für einen Montag – weniger Tests und Einmeldungen am Wochenende – ein sehr hoher Wert. In den vergangenen sieben Tagen waren es insgesamt knapp 6.000 Neuinfektionen. Zudem gab es in der vergangenen Woche landesweit leider 40 Menschen, die an den Folgen der Covid-19-Erkrankung verstorben sind.

Ansteckungsrate. Ebenfalls alarmierend: Die Positivitätsrate – also der Anteil der Getesteten, die positiv sind – liegt im Siebentagesschnitt bei 5 Prozent. In New York hat man ebenso wie in Deutschland von einem bis maximal drei Prozent festgelegt. Beide Staaten testen mehr als Österreich, sind also vergleichbar. Die meisten Neuinfektionen gab es gestern in Wien (315), gefolgt von Oberösterreich (106) und Niederösterreich (97).