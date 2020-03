5-jähriger Corona-Patient: 'Mama, werde ich sterben?'

Auf facebook beschreibt eine Mutter aus Großbritannien in einem aufrüttelnden Posting, wie ihr 5-jähriger Sohn am Coronavirus leidet – und appelliert an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben.

"Mama, werde ich sterben?" - mit diesen verzweifelten Worten wendet sich der fünfjährige Alfie aus Worcestershire, Großbritannien, an seine Mutter. Der kleine Junge hat sich mit dem Coronavirus infiziert - obwohl das Virus für Kinder zum Großteil ungeführlich ist, haben sich bei Alfie starke Symptome entwickelt. Der laut seiner Mutter "vollkommen gesunde" Junge bekam vor wenigen Tagen aus heiterem Himmel hohes Fieber und begann zu halluzinieren. Außerdem klagte er über starke Gliederschmerzen und Husten, so seine Mutter Lauren. Im Krankenhaus dann die schreckliche Diagnose:Alfie hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nun postet Alfies Mutter Fotos aus dem Krankenhaus, um andere zuwarnen. "Bitte bleibt zuhause!", schreibt sie auf der Social Media Plattform. "Coronavirus ist KEIN Witz. Bitte hört auf, alles unter den Teppich zu kehren. Ihr riskiert nicht nur euer eigenes Leben, sondern auch das eurer Mitmenschen!"