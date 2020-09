563 Neuinfektionen, am meisten davon in NÖ

Am meisten Neuinfektionen gab es dieses Mal in Niederösterreich.

Bisher gab es in Österreich 38.658 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (21. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 767 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 29.516 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 364 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 67 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 8

Kärnten: 15

Niederösterreich: 181

Oberösterreich: 66

Salzburg: 14

Steiermark: 32

Tirol: 33

Vorarlberg: 42

Wien: 172

Neuer Höchstwert in Niederösterreich