64 Corona-Neuinfektionen und ein Todesfall in Wien

Beim zusätzlichen Todesfall handelt sich um einen 77-jährigen Mann.

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:

Stand Sonntag, 6. September 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 8.886 positive Testungen bestätigt – am Vortag waren es noch 8.822. Damit stieg die Zahl der Neuinfektionen um 64 Fälle in 24 Stunden. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 212. Beim zusätzlichen Todesfall handelt sich um einen 77-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. 6.824 Personen sind genesen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.441 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Die Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion ist für Wienerinnen und Wiener auch heute wieder bis 21.00 Uhr in Betrieb.