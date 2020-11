850 Neuinfektionen und 7 Todesfälle in Wien

Der Stufenplan der Wiener Spitälerkooperation wird bereits angewendet.

In Wien sind mit Stand Freitag (8.00 Uhr) insgesamt 36.807 positive Testungen mit dem Coronavirus bestätigt gewesen. Das ist ein Zuwachs um 850. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt laut Krisenstab 375. Zwei Männer im Alter von 61 und 80 Jahren sowie fünf Frauen im Alter zwischen 78 und 95 Jahren sind zuletzt verstorben. 25.400 Personen sind wieder genesen.

In der Bundeshauptstadt kommt auch bereits der kürzlich erarbeitete Spitals-Stufenplan zur Anwendung, der eine Kapazitätsausweitung hin zu Privat- und Ordenskrankenhäusern vorsieht. Es werden nicht mehr nur in den städtischen Anstalten, sondern auch in vier weiteren Spitälern Covid-Patienten behandelt. Das berichtete eine Sprecherin des Gesundheitsverbunds der APA. Aktuell sind dies das Hanuschkrankenhaus der Gesundheitskasse, das Krankenhaus Göttlicher Heiland, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder sowie das Spital der Barmherzigen Schwestern.

Bei den Barmherzigen Schwestern sind etwa ab sofort 16 Normalbetten und drei Intensivbetten für Betroffene vorbereitet, wie es am Freitag in einer Aussendung hieß. Der Eröffnung der Station seien umfangreiche Schulungen des Personals sowie bauliche Vorbereitungen vorausgegangen, wurde betont. Es werde auch auf eine räumliche Trennung von anderen Bereichen geachtet, hieß es. Die Versorgung von nicht mit dem Virus infizierten Personen laufe regulär weiter.