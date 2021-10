88 Prozent der Intensivpatienten nicht vollständig geimpft

Auf Normalstationen Anteil von 62 Prozent.

Die heimischen Intensivstationen werden in der Corona-Pandemie weiterhin hauptsächlich von nicht oder noch nicht vollständig geimpften Patienten belastet. Von 218 Covid-Patienten auf ICUs (Intensive Care Units) waren am Dienstag 191 nicht ausreichend gegen die Krankheit immunisiert. Das sind 88 Prozent, hieß es aus dem Gesundheitsministerium am Mittwoch. Die Wirksamkeit der Covid-Schutzimpfung gegen sehr schweren Verlauf oder Tod bei einer Infektion ist damit weiterhin hoch.

Kleiner ist der Anteil der gar nicht oder noch nicht ausreichend Geimpften auf den Normalstationen der österreichischen Krankenhäuser. Dort waren am Dienstag 410 von 663 Patienten in Covid-bedingter Behandlung nicht vollständig immunisiert, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro von Minister Wolfgang Mückstein (Grüne). Das sind mit 62 Prozent jedoch ebenfalls deutlich mehr als die Hälfte aller Corona-Hospitalisierten.