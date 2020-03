Corona-Kontrollen: Aktion Scharf auf der Donauinsel

Noch immer sind zahlreiche ''Corona-Sünder'' auf den Straßen unterwegs – Die Exekutive reagierte rasch und kontrolliert verstärkt.

Wien. Das frühlingshafte Wetter hat am Samstag die Wiener ins Freie gelockt. Angesichts der Coronavirus-Pandemie ist Sonnetanken und Sporteln nur unter strengen Auflagen erlaubt. Laut Polizei hielten sich die Menschen großteils an die Abstandsregeln - mindestens ein Meter, sofern man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt.

"Vereinzelt haben Polizisten sicherlich die Wahrnehmung gemacht, dass das nicht immer der Fall ist", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Besondere Auffälligkeiten oder große Menschenansammlungen waren am Samstag keine bekannt. Die Polizei rät, bei Wahrnehmungen, die gegen die Verordnung sind, im Bedarfsfall die 133 zu wählen. Dann können "Beamten vor Ort feststellen, ob Übertretungen stattgefunden haben", erläuterte Dittrich. Das sei jedenfalls besser, als "Fotos und Videos in sozialen Netzwerken und Online-Medien zu teilen". Der Polizeisprecher betonte auch, dass im Fall des Falles zuerst der Dialog gesucht wird und Menschen auf die Regelungen aufmerksam gemacht werden. "Eine Anzeige erfolgt bei uneinsichtigen Personen."

Brennpunkt Donauinsel

oe24.TV nahm auf der Donauinsel einen Lokalaugenschein vor. Das Resultat: Trotz der langsam fallenden Temperaturen zieht es noch immer zahlreiche "Corona-Sünder" ins Freie. Familein-Spaziergänge, radfahrende Kinder und in der Wiese kuschelnden Pärchen sind hier trotz der strengen Coronavirus-Auflagen noch immer regelmäßig zu beobachten. Die Exekutive reagierte ob dieser Entwicklungen recht rasch: Während des oe24.TV-Lokalaugenscheins rasten vier Polizeistreifen mit Blaulicht in Richtung einer Gruppe von drei Personen, die sich sichtlich nicht an die Corona-Beschränkungen hielten – Es folgte eine Identitätsfeststellung der "Corona-Sünder" von Seiten der Polizeibeamten. Über das Ausmaß einer etwaigen Strafanzeige ist oe24 derzeit nichts bekannt.

