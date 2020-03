Corona-Krise: Was Europa von Island lernen kann

Island setzt in der Corona-Krise auf eine eigene Strategie – mit Erfolg!

Auf der kleinen Insel Island sind bereits 737 Personen mit dem Coronavirus infiziert, gemessen an der geringen Einwohnerzahl (364.000) ergibt dies 2.160 Fälle pro eine Million Einwohner. Damit hat der Stadt im Atlantik eine höhere Dichte an Corona-Fällen als etwa Italien oder Spanien. Dahinter steckt aber eine besondere Strategie, die das Land anwendet.

Testen, testen, testen

In Island werden nämlich weltweit am meisten Corona-Tests pro Kopf durchgeführt. Bis jetzt wurden über 11.700 Menschen getestet, das entspricht mehr als 3,2% der Bevölkerung. Dabei werden nicht nur Menschen mit deutlichen Symptomen von Covid-19 getestet, sondern auch von anderen, die sich freiwillig checken lassen wollen. Die Tests werden dann vom in Reykjavik ansässige Unternehmen Decode Genetics durchgeführt. So konnte man einen groben Überblick über die Dunkelziffer bekommen. Hochgerechnet dürften sich demnach rund ein Prozent aller Isländer infiziert haben.

Die Regierung in Reykjavik reagiert auch sofort auf die ersten Fälle (eine Urlauber-Gruppe aus Ischgl). Es wurde der Notstand ausgerufen und die betroffenen Personen isoliert.

Experte: Stichprobentests bringen Licht in Dunkelziffer