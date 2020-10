Corona-Ampel: Diese Bezirke sind jetzt rot

Zum ersten Mal seit Einführung der Corona-Ampel sind erste Bezirke rot geschalten worden. oe24 hat die Abstimmungsergebnisse der Ampel-Kommission.

Wien. Die Corona-Pandemie weitet sich in Österreich immer mehr aus. In der Sitzung der Ampel-Kommission am Donnerstag wurde erstmals beschlossen, vier Bezirke in drei Bundesländern auf Rot zu stellen. Betroffen sind demnach Wels Stadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowie Innsbruck Stadt und Innsbruck Land in Tirol. In einer Empfehlung von Experten an die Kommission waren ursprünglich neun Bezirke zur Debatte gestanden. Die Bundeshauptstadt Wien bleibt so wie bisher orange.

So hat die Ampel-Kommission heute im Gesundheitsministerium über die Färbung der Bezirke abgestimmt – das ist die Liste:

Diese Bezirke sind jetzt rot

Wels (Stadt) (OÖ)

Hallein (S)

Innsbruck (Stadt) (T)

Innsbruck (Land) (T)

Vier Bezirke rot. Im schriftlichen Vorschlag der Experten der Kommission, der oe24 vorliegt, wurden neun Bezirke aufgelistet, die auf rot geschalten werden sollen. Nach der Kommissions-Abstimmung beschloss man vier Bezirke auf rot zu schalten.

Diese Bezirke sind jetzt orange

St. Veit an der Glan (K)

Hermagor (K)

Baden (NÖ)

St. Pölten (Land) (NÖ)

Tulln (NÖ)

Wiener Neustadt (Land) (NÖ)

St. Pölten (Stadt) (NÖ)

Steyr (Stadt) (OÖ)

Grieskirchen (OÖ)

Ried im Innkreis (OÖ)

Schärding (OÖ)

Wels (Land) (OÖ)

Rohrbach (OÖ)

Salzburg Umgebung (S)

St. Johann im Pongau (S)

Voitsberg (ST)

Bruck/Mürzzuschlag (ST)

Kufstein (T)

Imst (T)

Schwaz (T)

Oberwart (B)

Die Bundeshauptstadt Wien bleibt so wie bisher orange.

Außerdem bleiben diese Regionen orange:

Teile von Bludenz (V)

Bregenz (V)

Dornbirn (V)

Feldkirch (V)

Landeck (T)

Linz (Stadt) (OÖ)

Linz (Land) (OÖ)

Gmunden (OÖ)

Vöcklabruck (OÖ)

Krems an der Donau (Stadt) (NÖ)

Waidhofen an der Ybbs (Stadt) (NÖ)

Wiener Neustadt (Stadt) (NÖ)

Bruck an der Leitha (NÖ)

Gänserndorf (NÖ)

Gmünd (NÖ)

Korneuburg (NÖ)

Krems (Land) (NÖ)

Melk (NÖ)

Mistelbach (NÖ)

Mödling (NÖ)

Scheibbs (NÖ)

Waidhofen an der Thaya (NÖ)

Zwettl (NÖ)

Völkermarkt (K)

Güssing (B)

Neusiedl am See (B)

Diese Bezirke sind jetzt gelb

Klagenfurt (Stadt) (K)

Klagenfurt (Land) (K)

Horn (NÖ)

Scheibbs (NÖ)

Perg (OÖ)

Steyr-Land (OÖ)

Tamsweg (S)

Zell am See (S)

Deutschlandsberg (ST)

Leibnitz (ST)

Leoben (ST)

Weiz (ST)

Murtal (ST)

Hartberg-Fürstenfeld (ST)

Liezen (ST)