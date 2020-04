Wie in fast allen Ländern, legte das Coronavirus auch den Sport in den USA lahm. Niemand spielt mehr Football. Die Basketball-Saison ist unterbrochen und auch Baseball ist stillgelegt. Nur Wrestling läuft noch weiter - und dass sogar mit offizieller Genehmigung.

Bis Ende März filmte die WWE aus einem Trainingszentrum in Orlando (Florida) ohne Fans, dann galt aber eine Ausgangssperre im Bundesstaat. Das Unternehmen hatte bereits alle neuen Folgen ausgestrahlt. Also beschloss man für weitere Aufnahmen zurück in das Performance Center zu gehen. Laut "Fightful" schaute auch die örtliche Polizei dort vorbei um die WWE-Mitarbeiter in Kenntnis zu setzen, dass sie gegen Richtlinien verstoßen.

WWE-Boss Vince McMahon zeigt sich herzlich unbeeindruckt. Er kündigte sogar an ab Montag Live-Kämpfe zu senden. Auf eine Anfrage des US-Senders ESPN antwortete die WWE am Samstag, dass sie systemrelevant wären.

Am Montag wurde bekannt, dass die WWE über die Osterfeiertage tatsächlich systemrelevant wurde. Gleichzeitig gab es eine große Spende an den Bundesstaat Florida.

Could politics be in play for @WWE to be deemed essential personnel? We have asked @GovRonDeSantis office about this. @Linda_McMahon is wife of @WWE CEO @VinceMcMahon. She served on @POTUS Cabinet & now runs Pro-Trump Superpac “America F1rst Action”. @WWE live tv is in Orlando. pic.twitter.com/7VZTxgLCW6