Die neuen Regeln für Weihnachten

Die Regierung verkündete heute Lockerungen des Lockdowns. Mit Bauchweh.

Wien. Die Neuinfektionen sind zwar im Vergleich zum Höhepunkt der zweiten Welle gesunken, bleiben aber ebenso wie die Hospitalisierungen viel zu hoch. Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und die Minister Karl Nehammer und Rudolf Anschober versuchten so auch zu erklären, warum der Lockdown daher nur in Etappen gelockert werden könne, und nicht alles, was erlaubt, auch klug sei. Zudem werden Kontrollen und Quarantänebestimmungen jetzt verschärft:

Handel muss umsichtig wieder aufmachen

Geschäfte: Hier wurde gerungen, ob ein Einkaufen ab 9. Dezember nicht klüger wäre. Es werden nun aber alle Geschäfte ab Montag wieder öffnen. Auch Friseure und Dienstleistungsunternehmen dürfen ab Montag wieder Kunden empfangen (siehe rechts). „Die Zahlen sind ein Erfolg, aber kein Grund zur Entwarnung“, sagte Kurz angesichts von 4.000 Neuinfektionen gestern. Innenminister Nehammer appellierte, dass nicht alle gleich am ersten Tag shoppen gehen sollten.

Ausgangsbeschränkung und Weihnachten

Gastro und Urlaub: Um eine rasche dritte Welle zu vermeiden, müssen alle Gastronomiebetriebe bis 6. Jänner – außer für Take-away und Lieferungen – zubleiben. Das gilt nun auch für Hotels. Die Sorge der Regierung: Durch starken Tourismus würde sich das Virus wieder verbreiten.

Daher würden jetzt auch die Grenzen und Flughäfen stärker kontrolliert. Gemäß einer EU-Empfehlung werden auch in Österreich für Urlauber aus Risikoländern – mit einer 14-Tage-Inzidenz von 100 pro 100.000 – für zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen könne man sich „freitesten“.

Innerösterreichisch – Kärnten, Oberösterreich und Salzburg haben teils doppelt so hohe Inzidenzen wie Wien oder Niederösterreich – sei das nicht vorgesehen, weil schwer praktikabel, so Kurz.

Abend: Ab Montag gelten Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr. Man darf nur einen anderen Haushalt und maximal sechs Menschen treffen. Für die Weihnachtsfeiertage wird das auf zehn Personen ausgeweitet.

Im Jänner plant die Regierung dann neue Massentests.