Coronavirus: Dieses Foto gibt ganz Italien Mut und Hoffnung

Neben den Schreckensmeldungen um die zahlreichen Coronavirus-Todesfälle in Italien, gibt es dazwischen auch positive Nachrichten aus dem Nachbarland: Die erste geheilte Corona-Patientin aus Modena.

Diese Meldung macht Mut: Die 95 Jahre alte Alma Clara Corsini ist die erste Patientin überhaupt, die in der norditalienischen Provinz Modena von der Viruserkrankung genesen ist. In den sozialen Netzwerken kursieren die Fotos der Dame im Krankenbett umringt von Krankenpflegern und Ärzten. Bereits vor zwei Tagen galt sie als vom Coronavirus geheilt.

Endlich mal eine schöne Nachricht aus #Italien: Die allererste Patientin, die in der Provinz Modena vom #Coronavirus geheilt ist, ist eine 95-jährige Großmutter!



Herzlichen Glückwunsch❤️ pic.twitter.com/1dLdUQ0Rmu — Ninve Ermagan (@ninve_assyrian) March 20, 2020

Das Foto der rüstigen Dame, die das Coronavirus besiegt hat, gibt nun allen Italienern Hoffnung. Tausende teilen es in den sozialen Medien und beglückwünschen die 95-Jährige.

Questa simpatica signora in foto si chiama Alma Clara Corsini, ha 95 anni, ed è appena guarita dal #COVID19! Un grande augurio a lei, e un grazie di cuore allo staff medico dell'ospedale di Pavullo (Modena) per averci regalato un timido sorriso! #COVID19italia pic.twitter.com/GXzdQgjRr3 — Fabio Massimo Castaldo (@FMCastaldo) March 21, 2020

Neben der Lombardei sind die Regionen Emilia Romagna (mit der Provinz Modena), Venetien und Piemont am stärksten betroffen. In Kärntens Nachbarregion Friaul kletterte die Zahl der Todesopfer auf 42. Die meisten Todesopfer litten an einer Vorerkrankung.

Zivilschutzchef Angelo Borrelli schloss aus, dass es zu einem kompletten Shutdown in Italien kommen könnte, wie es die Behörden in einigen norditalienischen Regionen fordern. Es sei unmöglich, den Menschen zu verbieten, einkaufen zu gehen und die Warenbelieferung zu stoppen.

Laut dem Präsidenten von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut ISS und Berater der Regierung in Sachen Coronavirus, Silvio Brusaferro, ist die Einhaltung der Distanz zwischen den Menschen das Hauptelement, um die Epidemie zu besiegen. Die Epidemie-Kurve nehme weiterhin zu, erst in den kommenden Tagen werde man sehen, ob die einschränkenden Maßnahmen auch greifen. Wichtig sei, dass sich die Bürger streng an die Maßnahmen halten, so Brusaferro. Dies sei vor allem zum Schutz der schwächeren und älteren Personen notwendig.

Fast 800 Tote binnen 24 Stunden in Italien