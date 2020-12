Linzer Bürgermeister will Quarantäne für Testverweigerer

Wer nicht zum Massentest geht, soll automatisch in Quarantäne kommen.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat am Freitag für den geplanten zweiten Massentest im Jänner eine zehntägige Quarantäne für alle jene gefordert, die nicht daran teilnehmen. Anstelle von "Geldgeschenken für das Sich-Testen-Lassen" würde er "zum Schutz der Gesellschaft" die Quarantäne-Regel, wie sie "bereits in anderen Ländern praktiziert wurde, begrüßen.

"Wenn wir neuerlich Massentests durchführen sollen, dürfen wir uns nicht mit einem dermaßen enttäuschenden Ergebnis wie beim ersten Mal zufriedengeben", meinte Luger in einer Aussendung. Es liege in der Verantwortung jedes Einzelnen, 2021 weitere Beschränkungen für alle vermeiden zu helfen. So bezeichnete er es als "Bürgerpflicht", einen kostenlosen freiwilligen Antigentest machen zu lassen. Daher lehne er auch eine "monetäre Belohnungen für die Teilnahme ab".