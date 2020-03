Coronavirus-Infizierte mit Sonderzug verlegt

In einem umgerüsteten TGV kümmern sich Krankenschwestern um Corona-Patienten, die aus verschiedenen Städten in den Westen des Landes gebracht werden.

In Frankreich wurden TGV-Garnituren in Sonderzüge für Coronavirus-Patienten umgerüstet. In den umfunktionierten Schnellzügen wurden Patienten nach Bordeaux, Libourne, Pau und Bayonne gebracht. Insgesamt sollen am Wochenende 48 Intensiv-Patienten mit zwei medizinisch umgerüsteten Zügen aus Mülhausen und Nancy verlegt werden, wie die Gesundheitsbehörde in Bordeaux mitteilte. Bereits zuvor waren 20 Kranke erstmals mit einem medizinisch umgerüsteten TGV-Schnellzug nach Westfrankreich gebracht worden.

Allein am Samstag überwachten Krankenschwestern 24 Patienten aus Nancy und Metz. Die Pfleger kommen aus den verschiedensten Landesteilen Frankreichs.