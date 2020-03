Fall schockiert: Vitor (14) stirbt am Coronavirus

In Portugal ist ein 14-jähriger Junge nach einer Corona-Infektion verstorben. Er soll während der Krankheit keine Symptome gezeigt haben.

Gesundheitsministerin Marta Temido erklärte am Sonntag, der Junge sei positiv auf das Virus getestet worden, habe aber auch an einer Vorerkrankung gelitten. Weitere Untersuchungen sollen jetzt zeigen, was die genaue Todesursache ist.

Damit wäre der portugiesische Teenie das jüngste Coronavirus-Todesopfer Europas. Am Mittwoch war eine 16-Jährige in Frankreich am Virus gestorben.

Das Erschreckende ist, dass der junge Portugiese keine Symptome zeigte. Er litt seit Jahren an einer chronischen Hauterkrankung (Schuppenflechte), die allerdings nichts mit der Coronavirus-Infektion zu tun gehabt haben soll. Davor soll er keine großen gesundheitlichen Probleme gehabt haben.

Obwohl sich die Verbreitung des Coronavirus in Portugal mit 5.962 Infizierten und 119 Toten noch in Grenzen hält, erklärte Staatschef Marcelo Rebelo de Sousa bereits vor zehn Tagen den nationalen Notstand. Europas westlichster Mitgliedsstaat stünde vor einer "nie da gewesenen Herausforderung". Es sei eine "Herkulesaufgabe" und der Weg bis zur Überwindung der Epidemie sei "lang, schwer und undankbar", bereitete Rebelo de Sousa die knapp zehn Millionen Portugiesen vor.

Tod einer 16-Jährigen schockiert Frankreich