Gedränge auf Wiener Märkten

Etwa 30 Prozent der Marktbesucher am Bauernmarkt im 10. Bezirk hatten keine Schutzmasken auf.

Wien. Das traumhafte Wetter hat am Karsamstag wieder etliche Wiener zu den Märkten gelockt. Trotz der strengen Coronavirus-Maßnahmen, konnte am Bauernmarkt beim Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten kein Abstand gehalten werden. Wie an den vergangenen Wochenenden kamen auch heute wieder Menschenmassen zu den Ständen um ihre Einkäufe zu erledigen.

Trotz strengem Maskengebot trugen etwa 30 Prozent der Besucher keine Schutzmasken. Das Marktamt war mit Behördenvertretern vor Ort, die aus Megafonen ihre Anweisungen durchgaben, sich aber nur schwer durchsetzen konnten. Vier Polizisten wurden ebenfalls gesichtet, die natürlich in der Menschenmasse selbst nicht mit dem Virus angesteckt werden wollten, wie ein Augenzeuge berichtet.

© Gerhard Tuschla

Wien sprach "strenges Maskengebot" für Märkte aus