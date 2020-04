Ihr Corona-Guide: 100 Fragen, 100 Antworten

Was darf ich? Wo ist Joggen erlaubt, darf ich von Wien nach Tirol fahren? Wann wird wieder aufgesperrt? Wann kann ich wieder ins Fitnesscenter? Hier die Antworten ...

Mit den neuen Corona-Maßnahmen ändert sich viel im Leben der Österreicher. Im Corona-Guide werden alle möglichen Fragen zum Thema 'Was darf ich?' beantwortet.

Was ist jetzt noch erlaubt?

1 Dürfen Familienfeiern stattfinden?

Heuer ­keine großen Familienfeiern zu Ostern. Allerdings gibt es keine Beschränkung in Bezug auf Art und Dauer der Aktivitäten im Freien, solange man sich an die Ein-Meter-Abstand-Regel hält. Niemand wird Sie also davon abhalten können, zum Haus der Oma zu spazieren.

2 Ist ein Osterbrunch mit Partner erlaubt?

Den Partner, mit dem Sie nicht in einem Haushalt leben, dürfen Sie jederzeit sehen.

3 Sind Besuche in Heimen zu Ostern möglich?

Nein. In Senioren-und Pflegeheimen gilt weiterhin ein Besuchsverbot.

4 Darf die Polizei meine Osterfeier auflösen?

Nein, Corona-Kontrollen gibt es nicht. Es muss ein konkreter Anlassfall vorliegen (zum Beispiel Ruhestörung).

5 Ist eine Osterfeier im Zweitwohnsitz erlaubt?

Ja, die Fahrt im Auto ist bundesweit erlaubt. ­Außer es gibt lokale Quarantänebestimmungen.

6 Darf ich Ostermessen besuchen?

Nein, Ostermessen finden heuer nur online oder im TV statt.

7 Ist Ostereiersuchen im Park/Garten erlaubt?

Ja, allerdings nur im Kreise der Familie.

8 Sind Osterfeuer erlaubt?

Bundesweit strengstens verboten, auch wegen der Brandgefahr.

9 Ist der Osterausflug erlaubt?

Mit der Familie ja. Verzichten Sie aber heuer darauf.

10 Wie lange gilt Die Ausgangsbeschränkung noch?

Voraussichtlich bis Ende April.

Offene Geschäfte

Wer sperrt auf, was müssen Kunden beachten, darf ich in den Eissalon?

1 Wer am 14. April öffnen darf: Alle Geschäfte mit max.400 m2 Kundenbereich. Und: Tankstellen, Waschstraßen, Kfz- und Fahrradwerkstätten. Baustoff-, Eisen- und Holzhandel, Bau- und Gartenmärkte, Pfandleihanstalten und Handel mit Edelmetallen.

2 Öffnungszeiten?

Von 7.40 bis 19 Uhr. Hofer schließt um 18 Uhr.

3 Wann öffnen Cafes?

Voraussichtlich ab Mitte Mai (abhängig von der weiteren Covid-Entwicklung in Österreich).

4 Dürfen Eissalons schon aufsperren?

Nein, wahrscheinlich Mitte Mai. Take-Away ist erlaubt.

5 Wann gibt’s McDonalds wieder?

Mitte Mai. Ob Abholservice erlaubt wird (McDrive), ist derzeit noch offen.

6 Darf ich vorbestellte Speisen im Lokal abholen?

Das geht in Ordnung. Essen darf ich sie aber nicht im Lokal.

7 Darf ich im Gastgarten Essen/Trinken?

Nein, das Betreten des gesamten Gastro-Betriebes ist untersagt.

8 Sperren kleinere Geschäfte in Einkaufzentren am 14. April?

Nein, bei einer baulichen Verbindung der Betriebsstätten (wie im Shoppingcenter) ist der Kundenbereich zusammenzuzählen und liegt über 400 m2.

9 Wie viele Kunden dürfen in 400m2 Shops?

Max. 20 Kunden gleichzeitig, pro Kunde 20 m2.

10 Was passiert mit den anderen Kunden?



Sie müssen vor dem Geschäft warten und Sicherheitsabstand einhalten.

11 Braucht jeder in ­einem kleinen Shop eine Schutz-Maske?

Ja, sowohl Mitarbeiter mit Kundenkontakt als auch Kunden (ausgenommen Kinder bis 6 Jahre).

12 Wo bekomme ich Masken?

Derzeit sind nur der Lebensmittelhandel sowie Drogeriemärkte verpflichtet, Masken auszugeben. Auch selbst gebastelte Masken reichen, ebenso ein Schal vor dem Mund.

13 Wann sperren die Friseure auf?

Laut Stufenplan der Regierung ab 2. Mai.

14 Öffnen ab 2. Mai wirklich alle Geschäfte?

Alle verbleibenden Geschäfte (auch H&M, Zara etc.) werden ab 2. Mai wieder öffnen.

15 Wird auch der 1. Mai für den Verkauf freigegeben?

Der Feiertag wird nicht freigegeben.

16 Muss ich beim Friseur eine Maske aufsetzen?

Ja, Vorschriften wie im Geschäft.

17 Wann sperren die Kosmetikstudios wieder auf?

Vermutlich ab 18. Mai. Ist aber noch nicht endgültig fixiert.

18 Wann Dürfen die Nagelstudios wieder öffnen?

Wie Kosmetik und Fußpflegestudios ab 18. Mai.

19 Was geschieht, wenn ich im Geschäft ohne Maske erwischt werde?

In diesem Fall wären 25 Euro fällig. Strafen darf aber nur die Polizei.

20 Kann ich das Auto reparieren lassen?

Werkstätten für Autos und Fahrräder sind vom Betretungsverbot ausgenommen.

Masken

Wann muss ich sie nun tragen?

1 Wo herrscht absolute Maskenpflicht?

In ­Supermärkten, Drogerien, Apotheken. Ab 14. April auch in allen kleineren Geschäften und in den Öffis.

2 Schützt die Maske vor Ansteckung?

Nein, nur medizinische Masken tun das. Normale Masken schützen die anderen vor unseren Viren.

3 Muss ich in allen Öffis Maske tragen?

Ja. Sobald man in einen Bus, einen Zug, die U-Bahn oder Straßenbahn einsteigt, muss man den MNS auf­haben und eineinhalb Meter Abstand halten.

4 Bekommen ich die Masken in U-Bahn, Bim?

Nein, Fahrgäste müssen sie selbst besorgen.

5 Welche Strafe droht, wenn ich keine Maske in U-Bahn trage?

25 Euro Organstrafmandat. Bei Nichteinhaltung des Mindestabstands 50 Euro.

Die Polizei stellt die Strafen aus. Wer sich wehrt, kann angezeigt werden. Dann wird es viel teurer (bis 3.600 Euro).

6 Darf ich mir Masken selber basteln?

Ja, selbstverständlich.

7 Gilt auch in Büros ­Maskenpflicht?

Nein. Für Büros gilt die Abmachung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

8 Gilt die Maskenpflicht auch für Polizisten/Soldaten?

Ja, sowohl Polizisten als auch Soldaten müssen MNS tragen.

9 Was ist mit Pflegern?

Alle, die im Pflegebereich tätig sind, müssen verpflichtend Masken tragen. Egal ob in Heimen oder bei mobiler Pflege.

10 Wie lange gilt die Maskenpflicht?

Noch nicht abzusehen.

Reisen

Wann darf ich nach Italien?

1 Wann machen die Hotels am Wörthersee wieder auf?

Hotellerie und Freizeitwirtschaft sollen stufenweise ab Mitte Mai hochgefahren werden.

2 Welche Regeln gelten für Hotels und Pensionen?

Limitierte Anzahl an Gästen, die gleichzeitig übernachten dürfen, Sicherheitsabstand und wohl auch Maskenpflicht. Noch nicht fixiert.

3 Ist Baden in Freibädern erlaubt?

Noch kein fixes Datum. Vermutlich bis Sommer. Strenge Abstandsregeln auf der ­Liegewiese.

4 Darf ich als Wiener nach Tirol fahren?

Ja, Autofahrten sind bundesweit erlaubt (nicht über das deutsche Eck). Außer bestimmte Orte stehen unter Quarantäne.

5 Ab wann wird es wieder Flüge nach Spanien etc. geben?

Noch völlig offen, wird erst Ende April evaluiert.

6 Wann geht die Grenze zu Italien auf?

Noch nicht abgeklärt. Hängt von der aktuellen Entwicklung in Italien ab.

7 Mache ich mich strafbar, wenn ich trotz Reisewarnung fahre?

Nein, eine Reisewarnung ist kein Verbot.

8 Zu welchen Ländern gibt es Grenzkontrollen?



Italien, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Slowakei.

9 Kann ich stornieren, wenn sich die Covid-Lage verschlimmert?



Ja, wenn Bedingungen „unzumutbar“ werden.

10 Darf ich im August in die Türkei fliegen?



Aus heutiger Sicht: Nein.

Firmen

Diese Hilfen gibt es jetzt

1 Was bekommen Selbstständige?

Bis zu 2.000 Euro im Monat für eine Dauer von einem bis drei Monaten werden ausgezahlt. Das Einkommen wird mit 80 Prozent auf 2.000 Euro gedeckelt.

2 Für wen gilt der Corona-Hilfsfonds?

Mit 15 Mrd. dotiert. Ist für Firmen, die aufgrund von Betretungsverboten oder Reisebeschränkungen massive Einbußen hinnehmen mussten.

3 Wie kommen Unternehmer zu Cash?

Kredite mit 1 % Zinsen können beantragt werden. Der Staat übernimmt die Haftung für 90 % der Summe. Die Obergrenze liegt bei 120 Mio. Euro.

4 Was ist mit laufenden Kosten?

Zuschuss zu Strom, Gas, Mieten, Versicherungen, verderbliche Ware gibt es.

5 Dürfen Dividenden ausgezahlt werden?

Wer Hilfe beantragt, muss verzichten. Manager-Boni müssen halbiert werden.

6 Muss ich in Kurzarbeit meinen Urlaub aufbrauchen?

Urlaub und Zeitausgleich müssen nicht verbraucht werden.

7 Dürfen Chefs Mitarbeiter einfach feuern?

Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitern dürfen diese nicht kündigen, sondern müssen Kurzarbeit bieten.

8 Wie lange kann Kurzarbeit dauern?

Zunächst drei Monate. Bei Bedarf 3 Monate Verlängerung.

9 Kann jede Firma Kurzarbeit anbieten?

Ja, jede Branche.

10 Was bringt Kurzarbeit?

Bis 1.700 brutto: 90 % des Nettoentgelts. Bei 2.685 brutto 85 %, ab 2.686 Euro brutto werden 80 % des bisherigen Nettoentgelts ausbezahlt.

Schulen & Kindergarten

Wann geht es wieder los, wie läuft die Matura, was wird jetzt geprüft?

1 Wann startet der Unterricht wieder?

Entscheidung noch offen, vermutlich aber Mitte Mai. Hängt von der Corona-Entwicklung ab.

2 Gibt es heuer noch Schularbeiten?

Schularbeiten und Tests gehören zum „schulischen Alltag“. Unwahrscheinlich ist, dass alle versäumten Arbeiten nachgeholt werden.

3 Wann geht es für Maturanten los?

Für die 42.000 Maturanten beginnt der Unterricht wieder am 4. Mai. Sie haben drei Wochen Zeit, die 8. Klasse abzuschließen.

4 Wie wird die Matura ablaufen?

Die Zentralmatura startet am 25. Mai. Drei schriftliche Prüfungen: Deutsch (25. 5.), Mathe (28. 5.) und die Fremdsprachen vom 27. 5. bis 3. 6.

5 Was ist mit der mündlichen Matura?

Findet nur auf freiwilliger Basis statt.

6 Wie wird benotet?

Die Leistung der 8. Klasse fließt bei Matura ein. Die Gewichtung ist dabei 50:50.

7 Müssen die Schüler Masken tragen?

Beim Betreten des Raumes ja. Während der Matura können sie diese ablegen. Die Tische werden desinfiziert.

8 Was ist mit den Universitäten?

Sie dürften dieses Semester geschlossen bleiben – Studenten müssen sich auf E-Learning umstellen.

9 Wie geht es mit den Kindergärten weiter?

Kinder von „unabkömmlichen Berufstätigen“ werden bis 26. April betreut. Dann neue Entscheidung.

10 Gibt es weiter Betreuung in den Schulen?

Ja, die Schulen sind offen. Wer Betreuung braucht, bekommt sie. Selbst in den Osterferien.

11 Gibt es auch im Sommer eine Betreuung?

Regierung überlegt eine Art „Sommer-Schule“ für jene, die Hilfe brauchen, um den Stoff nachzuholen.

12 Was machen Familien, die keinen PC zu Hause haben?

Es gibt insgesamt 12.000 Leihgeräte.

13 Wer darf seine Kinder weiterhin in die Schule schicken?

Eltern, die aus beruflichen Gründen die Betreuung zu Hause nicht bewerkstelligen können.

14 Was ist mit Berufsschulen?

Für sie gelten dieselben Regelungen wie für alle Schulen der Sekundarstufe II.

15 Welchen Abschluss haben Berufsschüler?

Die Beurteilung basiert auf den Leistungen vor der Schließung.

16 Wann werden die Abschlussprüfungen stattfinden?

Das wird erst verordnet.

17 Was passiert bei E-Learning, wenn das Netz zu schwach ist?

Internetzugänge von Haushalten fallen in die Zuständigkeit der jeweiligen Internetprovider.

18 Bleibt die Ganztagsbetreuung?

Ja, sie bleibt.

19 Wird Schulgeld rückerstattet?

Muss geklärt werden.

20 Wird ein Auslandsjahr angerechnet?



Wenn Schulbesuch min. 5 Monate dauerte.

Sport/Fun

Training und Fußball-Liga

1 Wann sperren die Fitnesscenter auf?

„Alles vor Juni ist unrealistisch“, sagt John-Harris-Chef Ernst Minar. Ende April wird evaluiert, dann wird entschieden.

2 Wann sperren die Parks wieder auf? Die Bundesgärten in Wien und

Tirol öffnen am 14. April.

3 Wann startet die Fußball-Bundesliga?

Kein fixer Termin. Sport­minister Kogler wird nach Ostern entscheiden.

4 Gilt das für alle Ligen in Österreich?

Nein, über Nachwuchsbereich und Amateurfußball wird Mittwoch beraten.

5 Wie sieht es mit Fußball International aus?

Auch hier ist noch kein Termin fix. Deutschland will am 9. Mai starten.

6 Ab wann darf ich wieder Tennis spielen?

Kein Termin, aber Einzelsportarten wie auch Golf sollen bald freigegeben werden.

7 Darf ich joggen?

Ja, allerdings nur alleine oder mit Personen aus dem gemeinsamen Haushalt und nur, wenn ich den Sicherheitsabstand einhalte.

8 Wie sieht es mit ausgedehnten Radtouren aus?



Im Prinzip gilt das Gleiche wie für das Joggen. Mit dem Rad auf dem Auto ins Grüne fahren ist derzeit unerwünscht.

9 Wird Ballspielen im Park bestraft?

Ja, wenn man mit Personen spielt, die nicht aus dem eigenen Haushalt sind. Organstrafen kosten 50 Euro, Anzeigen bis 500 Euro.

10 Darf ich zum Schwimmtraining?

Nur im eigenen Pool. Öffentliche Sportstätten sind gesperrt, eine Öffnung wird erst evaluiert.

Events

Was schon abgesagt wurde

1 Findet das Nova-Rock-Festival statt?

Das Megaspektakel vom 10. bis 13. Juni ist abgesagt, die Rückererstattungsmodalitäten werden in den nächsten Tagen geklärt. Neuer Termin: 2021.

2 Wie steht es um die Salzburger Fest­spiele im Sommer?

Derzeit noch offen. Salzburg hofft noch, ist aber eher unwahrscheinlich.

3 Wie schaut es mit der Fußball-EM aus?

Das Turnier ist abgesagt, auf 2021 verschoben. Das gilt auch für Olympia.

4 Gibt es die Festspiele in Mörbisch und im Steinbruch?



Nein. Beide Events sind bereits ersatzlos abgesagt. Bereits gekaufte Karten gelten auch im nächsten Jahr.

5 Wann sperren die Kinos wieder auf?

Noch völlig unklar. Wahrscheinlich ganz am Ende der Übergangsfrist.

6 Findet der Formel-1-Grand-Prix statt?

Die Saison könnte am 5. Juli mit einem Geister­rennen in Österreich starten – ohne Zuschauer.

7 Tennis-Turnier in Kitzbühel Ende Juli?



Entscheidung fällt erst im Juni, die Tennissaison ist bis 13. Juli unterbrochen. Noch ist Kitz im Kalender.

8 Gibt es Beach­-Volleyball auf der Donauinsel im Sommer?



Das Mega-Event ist bereits abgesagt.

9 Wann sperren die Theater wieder auf?

Wird noch evaluiert. Entscheidung Ende April.

10 Wann gibt’s wieder Kabarett?

Wie fürs Theater. Noch keine Entscheidung.