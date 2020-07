Nächster Corona-Schock: Wieder über 100 Neuerkrankungen

109 neue Infektionen in Österreich innerhalb der letzten 24 Stunden.

Insgesamt gibt es derzeit 787 Corona-Kranke in Österreich (Stand Freitag, 10 Uhr). Nachdem der Anstieg am Donnerstag bei 68 neu positiv getesteten Personen lag, stiegen die Zahlen am Freitag wieder deutlich an. Von Donnerstag auf Freitag gab es einen Anstieg von 109 Corona-Infektionen. Damit lag die Zahl der neuen Fälle wieder über der kritischen 100er-Marke.

Insgesamt sind in Österreich bisher 16.558 Personen genesen. 705 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in Österreich am Coronavirus gestorben.

Aktuelle Erkrankte in Österreich

Burgenland: 11

Kärnten: 15

Niederösterreich: 97

Oberösterreich: 277

Salzburg: 31

Steiermark: 46

Tirol: 23

Vorarlberg: 4

Wien: 283

© Gesundheitsministerium

Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:

Stand Freitag, 3. Juli 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 3.983 positiv getestete Fälle bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 198. 3.502 Personen sind genesen.

Sechs weitere Infizierte in Tirol