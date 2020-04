Nehammer mit lustigem Posting: ''Der Osterhase ist systemrelevant''

Der Innenminister stellt in einem herzhaften Posting klar: Der Osterhase darf nach draußen - muss aber Maske tragen und Sicherheitsabstand halten.

Maskenpflicht, Sicherheitsabstand und Ausgangsbeschränkungen - die Maßnahmen während der Coronakrise sind beispiellos und stellen gerade zu Ostern ein Problem dar. Was passiert mit dem Osterhasen? Ist er von diesen Beschränkungen betroffen? Kann man sich etwa das Nesterlsuchen sparen?

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nahm sich dieser Sorge der vor allem jüngeren Österreicher natürlich gerne an und stellt klar: "Nein, der Osterhase hat einen systemrelevanten Job." In dem Kommentar, das er auf ein Instagram-Posting gab, weist er aber auch daraufhin, dass für den Osterhasen die selben Bedingungen gelten, wie auch für uns. "Meinen Infos zu Folge wird er daher seine Tätigkeit unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsmaßnahmen trotzdem mit vollem Engagement ausüben", so Nehammer mit einem Augenzwinkern.