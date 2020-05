Neue Lockerungen: Aus für Maskenpflicht ab 15. Juni

Maskenpflicht fällt mit 15. Juni

Masken müssen nur noch in 3 Bereichen getragen werden: In den Öffis, im Geesundheitsbereich (Apotheken) und bei Dienstleistungen, wo der Mindestabstand von 1 Meter nicht eingehalten werden kann. In Schule, im Handel oder für Gäste in Gastro fällt er weg.