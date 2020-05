Riesiges Datenleck: Über eine Million private Adressen im Netz!

Datenleck-Skandal: Ein Register des Wirtschafts- und Finanziminsteriums soll tiefe Einblicke in private Daten von über eine Million Bürger geben.

Wien. Die NEOS orten im Wirtschafts- und Finanzministerium und in der Wirtschaftskammer rund um die Abwicklung des Härtefall-Fonds ein riesiges Datenleck, das die persönlichen Daten von mehr als einer Million Unternehmern öffentlich einsehbar macht. Konkret soll über die Homepage des Wirtschaftsministeriums ein Register mit Namen, persönliche Adressen und Geburtstagsdaten einsehbar sein – Darunter auch private Daten von heimischen Politikern. Unter den Betroffenen sollen sich unter anderem sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen und einige Regierungsmitglieder befinden. Rund einhundert Nationalratsmitglieder sind ebenfalls betroffen.

Die NEOS wollen bei einer Pressekonferenz am Freitag nähere Details zu der Causa bekannt geben. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gab sich dazu am Donnerstag unwissend. "Ich höre diesen Vorwurf zum ersten Mal und werden dem sofort nachgehen", sagte er am Rande einer Pressekonferenz. Ein Statement aus dem Wirtschaftsministerium, auf dessen Seite ein Einsehen in das Register möglich ist, blieb aus.

NEOS-Abgeordneter Douglas Hoyos sprach in einer Aussendung wörtlich von "Wahnsinn." "Ich bin ehrlich schockiert, dass Gernot Blümel offenbar keine Ahnung davon hat, dass unter seiner Leitung wohl der größte Datenschutzskandal der Republik geschehen ist. Hier muss man sich ernsthaft fragen, wie geeignet ein solcher Finanzminister ist, ein so wichtiges Amt innezuhaben."

Statement der Wirtschaftskammer

Von Seiten der Wirtschaftskammer heißt es: "Die Wirtschaftskammer hält fest: bei der Gestaltung der Härtefall-Fonds-Applikation wurden alle rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes eingehalten. Vor der Online-Schaltung wurde die Härtefall-Fonds-Applikation von einer externen Sicherheitsfirma speziell überprüft und auf Schwachstellen untersucht, um die Daten bestmöglich zu schützen. Dabei wurden keine Lücken festgestellt.

Das bei der Datenschutzproblematik angesprochene Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (ERsB) steht nicht im Verantwortungsbereich der Wirtschaftskammer. Es bestehen keine technischen Schnittstellen zur Härtefall-Fonds-Applikation. Im Rahmen der Abwicklung des Härtefall-Fonds wurde bei der Bereitstellung von Service-Informationen auf das seit 2004 bestehende, öffentlich-zugängliche Register lediglich hingewiesen. Nicht protokollierte Einzelunternehmen (Unternehmer, die nicht im Firmenbuch stehen) können im Register ihre GLN (Global Location Number) abfragen."

Massives Sicherheitsrisiko: Auch Daten von Politikern einsehbar

Strache erzürnt. oe24 erreichte ein Auszug aus dem Ergänzungsregister für sonstige Betroffene von Ex-Vizekanzler HC Strache. Das Dokument beinhaltet dabei höchst sensible Informationen, die durch das Datenleck an die Öffentlichkeit gelangten. So konnte beispielsweise die private Adresse des DAÖ-Politikers eingesehen werden – ein skandalöses Sicherheitsrisiko.