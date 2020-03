So funktioniert die neue Masken-Pflicht

Regierung führt Maskenpflicht in Supermärkten und Drogerien ein. Wie das ablaufen soll.

Wien. Der Besuch im Supermarkt soll künftig nur noch mit einem sogenannten Mund-Nasen-Schutz möglich sein. Diese Pflicht trifft sowohl Kunden als auch Angestellte. Letztere werden außerdem dazu verpflichtet, Handschuhe zu tragen. Einlass in Geschäftslokale gibt es in Zukunft nur noch für Einzelpersonen. Diese müssen Einkaufswägen benützten, um den Sicherheitsabstand sicherzustellen. Die Maßnahmen gelten für Supermärkten, den Lebensmittelhandel sowie Drogerien. Die Masken müssen von den Handelsunternehmen finanziert werden. Sie gehen dann in das Eigentum der Kunden über und können weiterverwendet werden, hieß es am Montag seitens der Regierung. Alle Angestellten müssen künftig Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maßnahmen der Regierung sehen außerdem vor, dass Einkaufswägen nach dem Gebrauch desinfiziert werden müssen, regelmäßig muss das auch für Theken, Gefrierregalgriffe etc. erfolgen. Bei den meisten Kassen gibt es schon Plexiglasscheiben, diese müssen nunmehr bei allen mit Mitarbeiterbedienung sichergestellt werden. Der Sicherheitsabstand von einem Meter muss künftig auch zu Frischwarentheken eingehalten werden. Eintritt in Supermärkte erhalten nur Einzelpersonen. In Zukunft soll es eine festgelegte Anzahl von Kunden pro Quadratmeter geben, darüber hinaus dürfen weitere Personen erst hinein, wenn andere die Geschäftslokale verlassen. Um den Ein-Meter-Sicherheitsabstand sicherzustellen, müssen Einkaufswägen durchgehend benutzt werden. Bei den Kassen sieht die Regierung Bodenmarkierungen vor, damit beim Anstellen der Abstand eingehalten wird.

Verpflichtendes Tragen: Gratis Masken für alle Kunden

Die Regierung verordnet nun Supermärkten und Drogerien Mund-Nasen-Schutz. Für wen das gilt, woher die Masken kommen, und wo man diese bekommt.

Ab wann? Ab Mittwoch sollen sie Kunden tragen

Für die Angestellten von Supermärkten und Drogerien soll das Tragen von Mund-Nasen-Schutz gleich verpflichtend sein. Für die Kunden - also jene, die in Supermärkten und Drogerien einkaufen gehen - gilt diese Anordnung ab Mittwoch. Allerdings wird diese Regelung erst dann rechtlich verpflichtend sein, wenn tatsächlich ausreichend Masken vorhanden sind. Der Handel rechnet mit einem Bedarf von vier Millionen Stück täglich.

Was kosten sie? Sie müssen gratis sein

Einmal-Masken müssen gratis zur Verfügung gestellt werden, sieht die Anordnung der Regierung vor. Immerhin kauft die Republik diese Masken - vorerst in China - ja selbst ein. Handelsvertreter hatten ursprünglich geplant, diese um 60 Cent bis zu einem Euro zu verkaufen. Diese Einmal-Masken gehen in das Eigentum der Kunden über und können weiterverwendet werden. Wirksam sind sie aber nur zwei bis vier Stunden, da es keine Spezialmasken sind.

Woher kommen die Masken? Aus China

Bislang gab es großen Maskenmangel, wie jeder weiß, der versucht hatte, zuletzt welche in Apotheken zu kaufen. Jetzt hat die Republik Millionen an Masken von China - Österreich zahlt dafür - bestellt. Zudem wollen jetzt mehrere österreichische Unternehmer selber solche Masken produzieren. China hat allerdings Massenproduktionsanlagen und verkauft ihre Produkte derzeit in alle betroffenen Regionen der Welt. Aus EU-Ländern kann derzeit nichts bezogen werden.

Gibt es genügend? Derzeit nicht

Das mittelfristige Ziel der Regierung ist, dass künftig alle Menschen beim Einkaufen, beim Rausgehen und in Büros mit mehreren Menschen Masken tragen. Die berechtigte Frage: Gibt es dafür überhaupt ausreichend Masken? Nein, ist leider die Antwort. Im Unterschied zu China oder Taiwan gibt es hier dafür noch nicht die ausreichenden Massenproduktionsstätten. Derzeit versucht Österreich, diese im Ausland - etwa China - in Massen zuzukaufen.

Ab Mittwoch: Maskenpflicht auch für Polizisten

Ab Mittwoch werden alle Polizisten in Österreich mit Mund- und Nasenschutz im Außendienst tätig sein. Das kündigte das Innenministerium am Montag an. Demnach sind genug derartiger Masken - jene, die auch beim Supermarkt-Besuch verpflichtend getragen werden müssen - vorrätig, betonte man gegenüber der APA.