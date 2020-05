Trotz Sperrstunde im Lokal: Riesen-Wirbel um Van der Bellen

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem wegen der Missachtung der Corona-Sperrstunde in einem Lokal in der Wiener Innenstadt zu einem Polizei-Einsatz, bei dem die Beamten auf einen prominenten Polit-Gast stießen.

Wien. Große Aufregung um einen nächtlichen Polizeieinsatz in der Wiener Innenstadt: In der Nacht auf Sonntag stieß eine Streife der LPD Wien auf ein italienisches Lokal, das trotz, der im Covid-19-Maßnahmengesetz verordneten, 23-Uhr-Sperrstunde gegen 00.20 Uhr noch immer geöffnet hatte. Als die Beamten den schicken Italiener "Sole" in der Annagasse unter die Lupe nahmen war die Überraschung recht groß, dass man ausgerechnet Bundespräsident Alexander van der Bellen samt Gattin mit Getränken am Tisch in dem unerlaubt geöffneten Schanigarten sitzen saß. Die Beamten erkannten das österreichische Staatsoberhaupt natürlich auf den ersten Blick. Sowohl der Bundespräsident, als auch seine Ehefrau kamen der Aufforderung nach einem Identitätsnachweis freundlich nach. Laut Aussagen des Lokal-Besitzers soll die Sperrstunde pünktlich um 23 Uhr mit einer letzten Getränkerunde vollzogen worden sein. Van der Bellen und seine Gattin sollen daraufhin sitzen geblieben und geplaudert haben. © Ristorante-sole.at Das sagt Van der Bellen zu dem Vorfall Außenbereich des Lokals "Sole" Auf oe24-Anfrage hieß es von seiten Alexander van der Bellens: „Ich bin erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden und meiner Frau essen gegangen. Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler“, bedauert der Bundespräsident. © APA/ÖPK/GOTTSCHLING Wirt drohen bis zu 30.000 Euro Strafe Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer Laut Informationen aus dem Innenministerium werden Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz mit bis zu 30.000 Euro bestraft. Ein Lokal-Besitzer kann seinen Gästen jedoch erlauben auch nach der Sperrstunde um 23 Uhr weiterhin im Lokal zu verbleiben – Dies gilt dann als Privatfeier. Dabei darf jedoch nichts mehr serviert werden und sowohl Küche, als auch Barbereich müssen gesperrt sein.