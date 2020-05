Wieder mehr Corona-Erkrankte in Österreich

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Wien in der vergangenen 24 Stunden um 48 gestiegen. Damit sind mit Stand Samstag, 8.00 Uhr, bisher 2.934 positiv befundete Tests zu verzeichnen, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien per Aussendung mit.

Die neuen Ansteckungen kämen hauptsächlich aus dem Umfeld der Post-Mitarbeiter, die sich in den Verteilerzentren Inzersdorf und Hagenbrunn angesteckt haben, sagte Krisenstab-Sprecher Andreas Huber auf APA-Nachfrage. Letzteres liegt zwar in Niederösterreich, viele Beschäftigte hätten ihren Wohnsitz allerdings in Wien, erklärte Huber.

2.188 Personen sind in der Bundeshauptstadt von Covid-19 inzwischen wieder genesen - um zwölf mehr als am Freitag. Erfreulicherweise gab es auch diesmal keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Die Zahl der Verstorbenen liegt in Wien somit seit Montag unverändert bei 144.